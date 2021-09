(Di martedì 28 settembre 2021) Ancora guai per lae Andrea Agnelli: la(Commissione nazionale per le società e la Borsa) ha avviato unanei confronti del calciomercato bianconero. Lamette nel mirino gli oltre 43di euro dida gestione dei diritti dei calciatori, suddivisi in quasi 30di euro di, oltre 6di euro daper prestiti e altrisempre per circa 6di euro. Le maxidi giocatoriPrimavera come Portanova e Petrelli al Genoa e Tongya al Marsiglia sonola lente d'ingrandimentocommissione.

Advertising

Spazio_Napoli : Juventus sotto indagine: verifica della Consob sui 43 milioni di ricavi dalle plusvalenze - mirkonicolino : La #Consob ha avviato il 12 luglio 2021 una verifica ispettiva nei confronti della #Juventus, si legge nella relazi… - MerihTop : Non ci riesce #Ceferin , si fa sotto la Consob. #Juventus - CalcioNapoli24 : - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Juventus, la #Consob sta ispezionando il #calciomercato dei bianconeri Ecco cosa c'è sotto la lente d'ingrandiment… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus sotto

Tutto Juve

L'ente rivolto alla tutela degli investitori ha ufficializzato in queste ore che lacontrollo e sono avviate le indagini per le plusvalenze registrate in questi ultimi mesi. Ultime ...Un derby di fuocoogni punto di vista, segnato da sviste e decisioni dubbie da una parte e ... Nessun errore di Ayroldi in- Sampdoria , molto bene Piccinini in Napoli - Cagliari . ...Per la Juventus, gara in salita contro il Chelsea di Lukaku, mentre l'Atalanta è favorita con lo Young Boys: il 2-0 nerazzurro a 8,50 su Sisal.it.Sotto la lente di ingrandimenti i ricavi da gestione dei diritti dei calciatori relativi agli ultimi anni del bilancio della società bianconera.