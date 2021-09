Juventus, se parte De Ligt già scelto il sostituto: dalla Liga il promettente difensore spagnolo (Di martedì 28 settembre 2021) De Ligt oggetto del desiderio di tutta Europa Si fanno sempre più insistenti le voci di mercato che vedrebbero come possibile partente il giovane difensore centrale Matthijs De Ligt. Non è un mistero che mezza Europa sia interessata alle prestazioni del talentuoso olandese, ma il forte investimento della Juventus fatto su di lui, sarà uno scoglio molto difficile da superare per i big club europei. Nonostante ancora non abbia espresso tutto il suo potenziale, la Vecchia Signora punta molto sul suo numero 4 e difficilmente se ne vorrà provare. Ma non mancano le proposte interessanti. Oltre al Barcellona, adesso anche il Chelsea si sta muovendo forte per il difensore bianconero. Il prossimo avversario in Champions League della Juventus, starebbe preparando ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 28 settembre 2021) Deoggetto del desiderio di tutta Europa Si fanno sempre più insistenti le voci di mercato che vedrebbero come possibilente il giovanecentrale Matthijs De. Non è un mistero che mezza Europa sia interessata alle prestazioni del talentuoso olandese, ma il forte investimento dellafatto su di lui, sarà uno scoglio molto difficile da superare per i big club europei. Nonostante ancora non abbia espresso tutto il suo potenziale, la Vecchia Signora punta molto sul suo numero 4 e difficilmente se ne vorrà provare. Ma non mancano le proposte interessanti. Oltre al Barcellona, adesso anche il Chelsea si sta muovendo forte per ilbianconero. Il prossimo avversario in Champions League della, starebbe preparando ...

Advertising

GoalItalia : Juventus, Real Madrid e Barcellona salve Niente provvedimenti da parte dell'UEFA ?? - GiovaAlbanese : #Dybala ?? Problema muscolare alla parte posteriore della coscia sinistra, esami strumentali nelle prossime ore. #Juventus - GiovaAlbanese : I bonus cumulativi (per gli obiettivi individuali raggiunti) che dopo il primo biennio si trasformano in parte fiss… - JJ1897JJ : RT @dodena66: Quando fai la parte del cretino ma non vuoi ammetterlo ... #CeferinOut ma che coglions che sei... - alexgt78 : @capuanogio direi una reazione a questo (#AS) Il presidente dell’#Uefa, Aleskander #Ceferin, è vicino all’incrimina… -