Juventus | la lettera di Agnelli | “Calcio da cambiare | istituzioni obsolete”

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 28 settembre 2021) Bisogna rinnovare ilIl presidente della, Andrea, ha mandato unaagli azionisti del club bianconero, come di consuetudine dopo la chiusura del bilancio che, quest’anno, si è chiuso in negativo di 209 milioni di euro. In quest’occasione,ne ha approfittato per parlare del futuro del club ma anche delmondiale. Il presidente ha annunciato come leche un tempo garantivano semplicemente la neutralità siano diventate “organizzatori, broker, distributori del prodottoe infine percettori e distributori dei proventi”. Con questa frase,torna sul discorso Superlega, progetto mai abbandonato dalla Juve, dal Barcellona e dal Real Madrid. Il numero uno bianconero ...