Juventus | la Consob avvia le indagini sulle plusvalenze fittizie!

"Con lettera in data 12 luglio 2021, la Consob ha avviato nei confronti della Società una verifica ispettiva, attualmente in corso, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lett. c), del TUF avente ad oggetto l'acquisizione, da parte dell'Autorità, di documentazione ed elementi informativi relativi ai proventi derivanti dalla gestione dei diritti dei calciatori".

Juventus sotto indagine della Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa) che ha avviato una verifica nei confronti del calciomercato bianconero. La Consob ha nel mirino gli oltre 43 milioni di euro di ricavi da gestione diritti dei calciatori, suddivisi in plusvalenze. Con lettera in data 12 luglio 2021, la Consob ha avviato nei confronti della Società una verifica ispettiva, attualmente in corso, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lett. c), del TUF avente ad oggetto l'acquisizione, da parte dell'Autorità, di documentazione ed elementi informativi relativi ai proventi derivanti dalla gestione dei diritti dei calciatori.