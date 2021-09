Juventus in emergenza: nuovo stop per Allegri in vista del Chelsea (Di martedì 28 settembre 2021) Ennesimo problema fisico per Ramsey e nuovo stop in casa Juventus. emergenza per Allegri in vista del Chelsea. Continuano i problemi in infermeria per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Dopo un difficile avvio di stagione il club bianconero affronterà nei prossimi giorni un importante ciclo di gare che vedrà la Juve opposta prima al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 settembre 2021) Ennesimo problema fisico per Ramsey ein casaperindel. Continuano i problemi in infermeria per il tecnico dellaMassimiliano. Dopo un difficile avvio di stagione il club bianconero affronterà nei prossimi giorni un importante ciclo di gare che vedrà la Juve opposta prima al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiovaAlbanese : #Dybala e #Morata sicuramente out con il Chelsea e nel derby. #Allegri dovrà gestire l'emergenza in attacco almeno… - infoitsport : Probabili formazioni Juventus Chelsea/ Diretta tv: è emergenza attacco - Zicutake : Juventus in emergenza: le (poche) alternative tattiche di Allegri senza Dybala e Morata – Eurosport IT - antlucig : #Dybala e #Morata out, il #Chelsea all'orizzonte. Emergenza in attacco per la #Juventus di Max #Allegri. Ne ho scr… - infoitsport : Juventus, altro stop: emergenza Allegri con il Chelsea -