Juventus e il rinnovo di Dybala, parla Cherubini: “C’è ottimismo” (Di martedì 28 settembre 2021) Nella giornata di ieri, in quel di Coverciano, Federico Cherubini, ha rilasciato delle brevi, ma comunque importanti dichiarazioni durante l’evento “Inside the Sport”. Il tema caldo, in questo momento, è ovviamente la situazione legata al rinnovo di Paulo Dybala. La Joya, insieme con il suo agente procuratore Jorge Atun, sembra essere sempre più vicino all’accordo per il rinnovo contrattuale, sulla base di cifre molto importanti (si parla di ingaggio da circa 10 milioni di euro netti a stagione). Tuttavia, ancora non è stata messa la firma nero su bianco al contratto, ma l’impressione è che si possa chiudere in tempi brevi. Queste le parole del DS della Juventus, riportate da La Gazzetta dello Sport: “Dico solo che c’è ottimismo e serenità. Con Paulo abbiamo ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 28 settembre 2021) Nella giornata di ieri, in quel di Coverciano, Federico, ha rilasciato delle brevi, ma comunque importanti dichiarazioni durante l’evento “Inside the Sport”. Il tema caldo, in questo momento, è ovviamente la situazione legata aldi Paulo. La Joya, insieme con il suo agente procuratore Jorge Atun, sembra essere sempre più vicino all’accordo per ilcontrattuale, sulla base di cifre molto importanti (sidi ingaggio da circa 10 milioni di euro netti a stagione). Tuttavia, ancora non è stata messa la firma nero su bianco al contratto, ma l’impressione è che si possa chiudere in tempi brevi. Queste le parole del DS della, riportate da La Gazzetta dello Sport: “Dico solo che c’èe serenità. Con Paulo abbiamo ...

Advertising

capuanogio : #Donnarumma triste al #PSG dove non gioca e non si è ancora ambientato. #Navas preferito da tecnico e compagni, l’e… - romeoagresti : Passi in avanti (concreti) tra la #Juventus e #Dybala per il rinnovo. Nei prossimi giorni ci sarà un altro incontro… - GoalItalia : 8 milioni netti più bonus per Dybala ?? Il rinnovo con la Juventus è più vicino ?? [? @romeoagresti] - infoitsport : Calciomercato Juventus, deadline per il rinnovo di Dybala: ecco la chiave - infoitsport : Juventus, Cherubini e il rinnovo di Dybala: ''Con Paulo ci siamo presi un po' di tempo, ma c'è ottimismo' - Sportme… -