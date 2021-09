Juventus, Di Livio: «Per i bianconeri un pareggio con il Chelsea sarebbe un successo» (Di martedì 28 settembre 2021) Angelo Di Livio fa il punto della situazione in casa Juventus tra infortuni e crescita della squadra in vista della sfida contro il Chelsea Angelo Di Livio, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, parla della prossima partita della Juventus contro il Chelsea in Champions League e commenta gli infortuni di Paulo Dybala e di Alvaro Morata. DYBALA E MORATA – «Per me quella di Dybala: stava crescendo, l’ho visto quest’anno più responsabilizzato e motivato, è un peccato che ora debba fermarsi. Perché deve essere più forte mentalmente, su questo piano deve ancora dimostrare qualcosa, non deve mai accontentarsi. Ma sarà un’assenza pesantissima». I SOSTITUTI – «Allegri ha tante opzioni, e penso che sceglierà un centrocampo rinforzato vista la forza d’urto dell’avversario e la necessità di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Angelo Difa il punto della situazione in casatra infortuni e crescita della squadra in vista della sfida contro ilAngelo Di, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, parla della prossima partita dellacontro ilin Champions League e commenta gli infortuni di Paulo Dybala e di Alvaro Morata. DYBALA E MORATA – «Per me quella di Dybala: stava crescendo, l’ho visto quest’anno più responsabilizzato e motivato, è un peccato che ora debba fermarsi. Perché deve essere più forte mentalmente, su questo piano deve ancora dimostrare qualcosa, non deve mai accontentarsi. Ma sarà un’assenza pesantissima». I SOSTITUTI – «Allegri ha tante opzioni, e penso che sceglierà un centrocampo rinforzato vista la forza d’urto dell’avversario e la necessità di ...

