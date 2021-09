Juventus, deadline per il rinnovo di Dybala: la chiave (Di martedì 28 settembre 2021) Il rinnovo di Dybala è senza dubbio il tema più caldo per la dirigenza della Juventus nell’ultimo periodo.Con la partenza di Cristiano Ronaldo, è l’argentino il fulcro del gioco di Allegri, che gli ha spesso affidato la fascia di capitano.Croce e delizia contro la Sampdoria, con il gran gol e poi l’infortunio rimediato che lo terrà lontano dal campo per qualche settimana, la Juve vuole chiudere sulla faccenda rinnovo.Il Football Director juventino Federico Cherubini ha fatto trasparire positività sullo sviluppo della trattative. Tuttavia, la società sembra aver posto un limite di tempo entro il quale il rinnovo andrebbe completato, come riporta la Gazzetta dello Sport. La deadline scelta sembra essere fine ottobre. La dirigenza bianconera ha quindi un mese per chiudere la ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 settembre 2021) Ildiè senza dubbio il tema più caldo per la dirigenza dellanell’ultimo periodo.Con la partenza di Cristiano Ronaldo, è l’argentino il fulcro del gioco di Allegri, che gli ha spesso affidato la fascia di capitano.Croce e delizia contro la Sampdoria, con il gran gol e poi l’infortunio rimediato che lo terrà lontano dal campo per qualche settimana, la Juve vuole chiudere sulla faccenda.Il Football Director juventino Federico Cherubini ha fatto trasparire positività sullo sviluppo della trattative. Tuttavia, la società sembra aver posto un limite di tempo entro il quale ilandrebbe completato, come riporta la Gazzetta dello Sport. Lascelta sembra essere fine ottobre. La dirigenza bianconera ha quindi un mese per chiudere la ...

Advertising

CaputoItalo : SNL SPORT NEWS AND LAW: Calciomercato Juventus, deadline per il rinnovo di... - MondoBN : DYBALA, ‘Deadline’ rinnovo fissata per fine ott - infoitsport : Juventus: rinnovo Dybala, fissata la deadline, oltre sarà ceduto - Fantacalcio : Juventus: rinnovo Dybala, fissata la deadline, oltre sarà ceduto -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus deadline Calciomercato Juve, ecco la deadline per il rinnovo di Dybala Commenta per primo Continuano i colloqui tra la Juventus e Paulo Dybala per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno. Secondo La Gazzetta dello Sport , le parti sono vicine all'accordo, che dovrebbe essere siglato entro fine ottobre.

Juventus - Dybala, è stallo: fissata la deadline per il rinnovo Neppure il tempo di caricarsi sulle spalle il tentativo di riscossa della Juventus , che sta provando ad uscire dal disastroso inizio di stagione costato già un gap significativo dai primi posti della classifica in Serie A, e Paulo Dybala è di nuovo costretto a fermarsi.

Calciomercato Juventus, deadline per il rinnovo di Dybala: ecco la chiave CalcioMercato.it Rinnovo Dybala: ecco la data oltre la quale la Juventus non andrà La Juventus e Dybala non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto dell'argentino. Ecco fino a quando attenderà la società ...

Juventus-Dybala, è stallo: fissata la tempistica per il rinnovo Mentre l'argentino deve fermarsi per infortunio la società non gradisce il tira e molla con l'agente Jorge Antun sull'ammontare dei bonus per il nuovo contratto: entro la fine di ottobre la decisione ...

Commenta per primo Continuano i colloqui tra lae Paulo Dybala per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno. Secondo La Gazzetta dello Sport , le parti sono vicine all'accordo, che dovrebbe essere siglato entro fine ottobre.Neppure il tempo di caricarsi sulle spalle il tentativo di riscossa della, che sta provando ad uscire dal disastroso inizio di stagione costato già un gap significativo dai primi posti della classifica in Serie A, e Paulo Dybala è di nuovo costretto a fermarsi.La Juventus e Dybala non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto dell'argentino. Ecco fino a quando attenderà la società ...Mentre l'argentino deve fermarsi per infortunio la società non gradisce il tira e molla con l'agente Jorge Antun sull'ammontare dei bonus per il nuovo contratto: entro la fine di ottobre la decisione ...