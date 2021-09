Juventus | Chiellini | “Contro il Chelsea | gara più facile da preparare”

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa ??dei bianconeri ????Prende la parola Capitan @chiellini LIVE SU… - juventusfc : E' terminata la conferenza stampa dei bianconeri. Potete rivederla integralmente su @JuventusTV ??… - JuventusTV : Qui ?? Allianz Stadium! Alle 19 parlano Mister Allegri e Capitan @chiellini LIVE ?? - menendezES9 : RT @juventusfc: Inizia in questo momento la conferenza stampa ??dei bianconeri ????Prende la parola Capitan @chiellini LIVE SU @JuventusTV:… - calciomercatoit : ????#JuventusChelsea, #Chiellini: “Domani gara più facile. #Dybala rientra tra un paio di partite”?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Chiellini

La sua presenza non pare essere in dubbio, ancor più se lasceglierà di giocare questa sfida contro la corazzata di Tuchel con la difesa a tre. Come avversarioin campo potrebbe ...Il capitano dellaGiorgioha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida europea contro i campioni in carica del Chelsea. Laha vinto sette partite di Coppa dei Campioni/...Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida Champions con il Chelsea ...Il Chelsea e il suo trascinatore Lukaku, ma anche i significati di un confronto che può dare certezze alla Juventus: Giorgio Chiellini alla vigilia di Champions League ha parlato in conferenza a fianc ...