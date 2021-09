Juventus-Chelsea | solo uno su 4 punta sui bianconeri

(Di martedì 28 settembre 2021) Verdetto pesante da bookmaker e scommettitori per lain versione Champions League. Gli infortuni di Dybala e Morata ricadono in maniera significativa sulle previsioni della sfida con ildi domani sera: nonostante il fattore Stadium, la quota sull’«1» di Allegri si gioca a 4,04 su Planetwin365, con i Blues favoriti a 1,95 e la «X» a 3,45. Pesante anche il dato sulle percentuali di gioco, con la Juve ferma al 24% delle preferenze. Quasi uno scommettitore su due ha inveceto sul blitz di Tuchel, scelto nel 49% dei casi, mentre sul pareggio è andato il 28% delle giocate. Ilè in vantaggio anche per il primo posto nel gruppo H, a 1,47 contro il 2,58 della Juve, anche se la qualificazione bianconera alla seconda fase è ancora blindata a quota 1,05.

...pesante da bookmaker e scommettitori per lain versione Champions League. Gli infortuni di Dybala e Morata ricadono in maniera significativa sulle previsioni della sfida con ildi ...PROBABILI FORMAZIONI/ Diretta tv, due vecchie conoscenze nei Blues Qui sotto il video del labiale di Mbappé contro Neymar:Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube! C’è anche la Juventus sulla tracce dell’ex Roma Antonio Rudiger. Il difensore del Chelsea è in scadenza d .... La Juve di Massimiliano Allegri, dopo la vittoria in trasferta contro il Malmö, affronta i campioni d’Europa in carica. L’avversario è il Chelsea di Thomas Tuchel. La partita si gioca domani 29 sett ...