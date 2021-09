Juventus, Chelsea scatenato: offerta monstre anche per Chiesa (Di martedì 28 settembre 2021) L’asse Juventus-Chelsea: De Ligt nel mirino Sono ormai un po’ di settimane che si vocifera di un interessamento del Chelsea per De Ligt. Il gioiellino della Juventus, infatti, sarebbe diventato il primo obiettivo in difesa della squadra inglese dopo che è sfumato l’arrivo di Koundé. Se la dirigenza bianconera ha sempre dato segnali di non considerare sul mercato il giovane classe 99?, i Blues non si perdono d’animo e secondo alcune indiscrezioni di questi giorni hanno pronta da mettere sul piatto una super offerta, per assicurarsi il giocatore il prossimo anno. I bianconeri, tra l’altro, sembra non stiano a guardare con le mani in mano, ma pensino già a chi potrebbe essere il sostituto dell’olandese. Non solo De Ligt: il Chelsea spinge anche per ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 28 settembre 2021) L’asse: De Ligt nel mirino Sono ormai un po’ di settimane che si vocifera di un interessamento delper De Ligt. Il gioiellino della, infatti, sarebbe diventato il primo obiettivo in difesa della squadra inglese dopo che è sfumato l’arrivo di Koundé. Se la dirigenza bianconera ha sempre dato segnali di non considerare sul mercato il giovane classe 99?, i Blues non si perdono d’animo e secondo alcune indiscrezioni di questi giorni hanno pronta da mettere sul piatto una super, per assicurarsi il giocatore il prossimo anno. I bianconeri, tra l’altro, sembra non stiano a guardare con le mani in mano, ma pensino già a chi potrebbe essere il sostituto dell’olandese. Non solo De Ligt: ilspingeper ...

Advertising

juventusfc : Fra campionato e @ChampionsLeague il lavoro continua. Le ultime dal #TrainingCenter ? aggiornamento su… - Cuadrado : Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni!… - GiovaAlbanese : Verso #JuveChelsea #UCL ?? #Bernardeschi corre per una maglia da titolare, Max #Allegri potrebbe affidarsi a tutti… - crypto_38 : RT @GiovaAlbanese: Verso #JuveChelsea #UCL ?? #Tuchel dovrà fare a meno di #Kante per un problema fisico, un'assenza pesante in mezzo al c… - gilnar76 : Juve-Chelsea streaming LIVE e diretta TV: dove vederla #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -