Juventus-Chelsea, out Kanté: problema fisico per il centrocampista (Di martedì 28 settembre 2021) Juventus-Chelsea, Tuchel perde Kanté Domani, mercoledì 29 settembre, alle 21.00 andrà in scena il match di Champions League tra Juventus e Chelsea, valido per la seconda giornata della fase a gironi. Ci saranno importanti assenze dal lato Juve, visto che sia Dybala che Morata hanno subito degli infortuni nel match contro la Sampdoria di domenica scorsa e dopo aver sostenuto gli esami ieri mattina, è stato reso noto che non rientreranno prima della sosta. Anche il Chelsea, però, dalle ultime notizie dovrà fare a meno di una pedina fondamentale nel reparto di centrocampo. Alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, infatti, riportano che N’Golo Kanté non prenderà parte alla trasferta a Torino a causa di un problema di salute, probabilmente ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 28 settembre 2021), Tuchel perdeDomani, mercoledì 29 settembre, alle 21.00 andrà in scena il match di Champions League tra, valido per la seconda giornata della fase a gironi. Ci saranno importanti assenze dal lato Juve, visto che sia Dybala che Morata hanno subito degli infortuni nel match contro la Sampdoria di domenica scorsa e dopo aver sostenuto gli esami ieri mattina, è stato reso noto che non rientreranno prima della sosta. Anche il, però, dalle ultime notizie dovrà fare a meno di una pedina fondamentale nel reparto di centrocampo. Alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, infatti, riportano che N’Golonon prenderà parte alla trasferta a Torino a causa di undi salute, probabilmente ...

juventusfc : Fra campionato e @ChampionsLeague il lavoro continua. Le ultime dal #TrainingCenter ? aggiornamento su… - Cuadrado : Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni!… - Gazzetta_it : Bernardeschi, col Chelsea un’occasione d’oro. E se fosse lui il vice-Dybala? - assilemamore : chi me l’ha fatto scegliere di seguire la Juventus e il Chelsea come squadre di calcio e allo stesso tempo la Ferrari - Bertolca10 : Pesante assenza in casa Chelsea in vista della gara di domani contro la Juventus: il centrocampista blues #Kante ou… -