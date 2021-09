Juventus-Chelsea | Kanté salta il match | “è positivo al Covid-19”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 settembre 2021) Tegola in casain vista della partita di Champions League contro la, il tecnico Tuchel non potrà contare su N’Golo, il centrocampista è risultatoal-19 e non è partito per Torino. Ad annunciarlo è Tomas Tuchel, tecnico dei Blues, in conferenza stampa. “Ngolo èaled è in quarantena. Non si è allenato. Non ci sono Pulisic, James e Mount. Reece ha ancora dolore, non ci sarà”.era rientrato in gruppo da pochi giorni dopo un infortunio, adesso è stato costretto a fermarsi a causa della positività al Coronavirus. Si tratta di un’assenza pesantissima per ilè uno dei migliori centrocampista in circolazione. Al suo posto è pronto Kovacic. L'articolo ...