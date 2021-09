Juventus-Chelsea, i punti di forza e di debolezza dei Blues (Di martedì 28 settembre 2021) I pregi, le ripartenze micidiali Il Chelsea punta molto sulle ripartenze, in occasione delle quali può risultare devastante. La Juventus, in questo inizio di stagione, ha dimostrato di aver qualche problema nel giro palla e ha spesso commesso tanti errori, che domani possono risultare fatali alla squadra di Allegri. Sarà importante per la Juve rimanere concentrati per tutta la durata del match ed essere pronti a ricompattarsi velocemente, quando si sbilancia. I pregi, la difesa solida Thiago Silva, difensore del ChelseaIl Chelsea ha vinto la scorsa Champions League, prendendo pochi gol e mostrandosi compatta ed equilibrata in fase difensiva. Il trio del reparto arretrato formato da Christensen, Rudiger e Thiago Silva è sicuramente di alto livello e intimorisce i reparti d’attacco degli avversari. Inoltre, ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 28 settembre 2021) I pregi, le ripartenze micidiali Ilpunta molto sulle ripartenze, in occasione delle quali può risultare devastante. La, in questo inizio di stagione, ha dimostrato di aver qualche problema nel giro palla e ha spesso commesso tanti errori, che domani possono risultare fatali alla squadra di Allegri. Sarà importante per la Juve rimanere concentrati per tutta la durata del match ed essere pronti a ricompattarsi velocemente, quando si sbilancia. I pregi, la difesa solida Thiago Silva, difensore delIlha vinto la scorsa Champions League, prendendo pochi gol e mostrandosi compatta ed equilibrata in fase difensiva. Il trio del reparto arretrato formato da Christensen, Rudiger e Thiago Silva è sicuramente di alto livello e intimorisce i reparti d’attacco degli avversari. Inoltre, ...

