Juventus-Chelsea | Allegri | “Voglio vincere la Champions League | andiamola a prendere”

(Di martedì 28 settembre 2021) “Domattina deciderò la formazione, abbiamo fatto un buon allenamento e a parte Ramsey sono tutti a disposizione. Ci vuole una buona partita a livello tecnico per contrastare il“. Parola di Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia di, match della seconda giornata della fase a gironi di2021/2022. L’allenatore ha le idee chiare sugli obiettivi: “Ho l’ambizione dila. E’ un desiderio, una passione e un’emozione. Poi, non so se ci arriveremo, ma l’obiettivo è laggiù e bisogna andarlo a“. Senza Dybala e Morata, gli occhi sono puntati su Chiesa: “Da lui mi aspetto quello che sta facendo ora e anche meglio. Tutti ora si aspettano di più dopo l’Europeo. Per lui ...

... loro sono forti in contropiede e nelle palle inattive: per noi sarà un bel test sui calci da fermo": così il tecnico della, Massimiliano Allegri, sul, avversaria dei bianconeri ...Massimiliano Allegri presenta cosi' la sfida tra, seconda giornata del girone H di Champions in programma domani a Torino. "Rabiot sta bene - ha aggiunto l'allenatore bianconero - ...Torino, 28 set. – (Adnkronos) – “Ci vorrà una partita tecnica. Loro sono solidi, forti in contropiede e sulle palle inattive. Servirà una gara con pazienza, sarà difficile trovare varchi e dovremo ess ...La Juventus prova a dare una scossa alla sua stagione dopo un avvio difficile. Domani i bianconeri affronteranno il Chelsea campione d'Europa nella seconda gara della fase a gironi. In caso di vittori ...