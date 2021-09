Juventus, ancora Adani: “Manca Ronaldo” (Di martedì 28 settembre 2021) “Ronaldo avrebbe fatto quattro gol” Alla Bobo TV, Lele Adani getta ancora qualche critica sulla Juventus di Allegri: “I primi 28 minuti con Ronaldo in campo sarebbero stati quattro gol. La Juventus rimane instabile, c’è ancora molta differenza con Napoli, Inter, Milan, Atalanta. Il mondo della Juventus è basato sui risultati: sei punti con due vittorie per 3-2 vanno bene, ma nell’analisi la Juve rimane instabile”. Vero che alla Juventus Manca ancora qualcosa per tornare ai livelli che tutti i tifosi si aspettano, ma bisogna pensare anche che proprio la partenza di Ronaldo, insieme a tutta una serie di fattori come il problema dei gol subiti, abbiano costretto la ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 28 settembre 2021) “avrebbe fatto quattro gol” Alla Bobo TV, Lelegettaqualche critica sulladi Allegri: “I primi 28 minuti conin campo sarebbero stati quattro gol. Larimane instabile, c’èmolta differenza con Napoli, Inter, Milan, Atalanta. Il mondo dellaè basato sui risultati: sei punti con due vittorie per 3-2 vanno bene, ma nell’analisi la Juve rimane instabile”. Vero che allaqualcosa per tornare ai livelli che tutti i tifosi si aspettano, ma bisogna pensare anche che proprio la partenza di, insieme a tutta una serie di fattori come il problema dei gol subiti, abbiano costretto la ...

Advertising

GiovaAlbanese : La #UEFA ha deciso di non procedere legalmente contro i tre club ancora impegnati nella #SuperLeague, pur volendola… - juventusfc : Ancora su #JuveSamp ?? 5??statistiche da conoscere... - capuanogio : #Donnarumma triste al #PSG dove non gioca e non si è ancora ambientato. #Navas preferito da tecnico e compagni, l’e… - Giovy__93 : 'La Signora ha vinto ancora'??? L' #UEFA che si inginocchia a Juventus, Real Madrid e Barcellona! #CeferinOut umilia… - Phantom42623164 : RT @GiovaAlbanese: La #UEFA ha deciso di non procedere legalmente contro i tre club ancora impegnati nella #SuperLeague, pur volendola osta… -