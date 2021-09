Juventus, allenamento di rifinitura pre Chelsea al JTC – VIDEO (Di martedì 28 settembre 2021) allenamento Juventus pre Chelsea: la rifinitura dei bianconeri all JTC alla vigilia del match di Champions League (Mauro Munno inviato alla Continassa) – La Juve affronta il Chelsea mercoledì all’Allianz Stadium, nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Bianconeri che vogliono dare continuità alla vittoria all’esordio con il Malmoe. Nel giorno di vigilia, martedì 28 settembre, i bianconeri scendono in campo alla Continassa nell’allenamento di vigilia. Juventusnews24 segue LIVE la seduta agli ordini di Massimiliano Allegri. Ore 16.23 – Presenti anche Kaio Jorge e Arthur insieme alla squadra.Ore 16.20 – Adrien Rabiot si allena in gruppo. Buone notizie per Allegri alla vigilia di Juve ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021)pre: ladei bianconeri all JTC alla vigilia del match di Champions League (Mauro Munno inviato alla Continassa) – La Juve affronta ilmercoledì all’Allianz Stadium, nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Bianconeri che vogliono dare continuità alla vittoria all’esordio con il Malmoe. Nel giorno di vigilia, martedì 28 settembre, i bianconeri scendono in campo alla Continassa nell’di vigilia.news24 segue LIVE la seduta agli ordini di Massimiliano Allegri. Ore 16.23 – Presenti anche Kaio Jorge e Arthur insieme alla squadra.Ore 16.20 – Adrien Rabiot si allena in gruppo. Buone notizie per Allegri alla vigilia di Juve ...

Advertising

GiovaAlbanese : Vigilia #UCL #JuveChelsea 12.00 Allenamento #Chelsea 14.00 Conferenza #Tuchel 16.15 Allenamento #Juventus 19.00 Conferenza #Allegri - JuventusTV : I bianconeri sono in campo per l'allenamento pre #JuveChelsea! LIVE ?? - sir_Khaay : RT @GiovaAlbanese: Vigilia #UCL #JuveChelsea 12.00 Allenamento #Chelsea 14.00 Conferenza #Tuchel 16.15 Allenamento #Juventus 19.00 Conf… - CalcioNews24 : #Juventus, allenamento di rifinitura in vista del #Chelsea ?? - gilnar76 : Allenamento Juve pre Chelsea LIVE: la rifinitura dei bianconeri alla Continassa – DIRETTA VIDEO #Finoallafine… -