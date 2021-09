Juventus, Allegri: «Voglio vincere la Champions» (Di martedì 28 settembre 2021) “Io ho l’ambizione di vincere la Champions League. E’ un desiderio, una passione e un’emozione che porta a fare cose straordinarie”. Lo ha detto Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Chelsea. “Poi, non so se ci arriveremo, ma l’obiettivo è la, e bisogna andarlo a prendere. Questo fa la differenza”, ha aggiunto. “In Inghilterra c’è una cultura differente, si tifa per la propria squadra e si vuole assistere a uno spettacolo. Noi abbiamo altri vantaggi e altre qualità, secondo la nostra storia e il nostro DNA. Non dobbiamo diventare altro”, ha proseguito. Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) “Io ho l’ambizione dilaLeague. E’ un desiderio, una passione e un’emozione che porta a fare cose straordinarie”. Lo ha detto Massimiliano, allenatore della, parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara diLeague contro il Chelsea. “Poi, non so se ci arriveremo, ma l’obiettivo è la, e bisogna andarlo a prendere. Questo fa la differenza”, ha aggiunto. “In Inghilterra c’è una cultura differente, si tifa per la propria squadra e si vuole assistere a uno spettacolo. Noi abbiamo altri vantaggi e altre qualità, secondo la nostra storia e il nostro DNA. Non dobbiamo diventare altro”, ha proseguito.

