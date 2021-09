Juventus | Allegri | «Chelsea? Strane sensazioni | potrei stravolgere la squadra»

(Di martedì 28 settembre 2021) “Sarà una bella partita tra due grandi squadre, loro sono campioni d’Europa. Sono unasolida, fisica, ma anche tecnica, forti in contropiede e sulle palle inattive: Tuchel ha fatto un ottimo lavoro. Sarà una gara di alto livello, servirà attenzione, precisione e difesa”. Lo ha detto Massimiliano, allenatore della, parlando a Sky Sport alla vigilia della gara di Champions League contro il. “La difesa a tre? Ho un po’ di dubbi, mi è venuta una strana idea in testa ela formazione”, ha aggiunto. Sul recupero di Rabiot, il tecnico bianconero ha detto: “Sta bene”. Mentre sulla possibile presenza di Kuluseveski al fianco di Kean in avanti,ha detto: “Non ho ancora deciso, dipende da alcune ...

Advertising

juventusfc : ???? Allegri: «Se un giocatore è alla Juventus è difficile discuterlo tecnicamente. La differenza poi la fa la testa,… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa ??dei bianconeri ????Prende la parola Capitan @chiellini LIVE SU… - juventusfc : E' terminata la conferenza stampa dei bianconeri. Potete rivederla integralmente su @JuventusTV ??… - FilipponeDiego1 : RT @juventusfc: E' terminata la conferenza stampa dei bianconeri. Potete rivederla integralmente su @JuventusTV ?? - juve_magazine : JUVENTUS - Allegri: 'Contro il Chelsea serve una partita tecnica, Tuchel ha fatto un grandissimo lavoro' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Allegri

... Tuchel ha fatto un grandissimo lavoro, loro sono forti in contropiede e nelle palle inattive: per noi sarà un bel test sui calci da fermo": così il tecnico della, Massimiliano, sul ...Massimilianopresenta cosi' la sfida trae Chelsea, seconda giornata del girone H di Champions in programma domani a Torino. "Rabiot sta bene - ha aggiunto l'allenatore bianconero - ...Torino, 28 set. – (Adnkronos) – “Ci vorrà una partita tecnica. Loro sono solidi, forti in contropiede e sulle palle inattive. Servirà una gara con pazienza, sarà difficile trovare varchi e dovremo ess ...La Juventus prova a dare una scossa alla sua stagione dopo un avvio difficile. Domani i bianconeri affronteranno il Chelsea campione d'Europa nella seconda gara della fase a gironi. In caso di vittori ...