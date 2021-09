Juve-Roma, è sfida per Asensio: il trequartista può lasciare il Real (Di martedì 28 settembre 2021) Marco Asensio obiettivo di mercato delle big italiane, il trequartista sta trovando poco spazio dall’avvento di Carlo Ancelotti e potrebbe lasciare il Real Madrid nei prossimi mesi. Sulle tracce del giocatore ci sono Juventus e Roma, pronte a sfidarsi per cogliere al volo l’occasione di mercato, soprattutto qualora il Real abbassasse le pretese. Stando a L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Marcoobiettivo di mercato delle big italiane, ilsta trovando poco spazio dall’avvento di Carlo Ancelotti e potrebbeilMadrid nei prossimi mesi. Sulle tracce del giocatore ci sonontus e, pronte arsi per cogliere al volo l’occasione di mercato, soprattutto qualora ilabbassasse le pretese. Stando a L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Juve Roma Bruno contro la Juve: 'Inguardabile, Allegri non sa dare identità' La Juve è inguardabile, la Roma mezz'ora nel derby è stata inguardabile. Vedi giocare la Fiorentina, Italiano ha dato un'identità alla squadra, idem Sarri alla Lazio. Gasperini in questo è al top ...

Ultime Notizie Serie A: l'AIA attacca Mourinho, verifica della CONSOB sulla Juve Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 12.20 - Roma, l'AIA contro Mourinho: "Saremo severissimi" - L'AIA non avrebbe gradito i comportamenti dello Special One nei confronti del direttore di gara Guida. La notizia Ore 12.05 - Verifica ispettiva ...

Lazio, i derby sono il pane di Sarri: i numeri sono 'special' RASSEGNA STAMPA - Il derby è biancoceleste. La Lazio manda ko la Roma e lo fa per 3-2, subendo patemi fino al triplice fischio del direttore di gara. Pochi allenatori provano le ...

