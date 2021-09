Juve | Chiellini | «Chelsea grande squadra | proveremo a fermare Lukaku»

Leggi su footdata

(Di martedì 28 settembre 2021) “Siamo un po’ più sereni, la Champions esula dalle problematiche del campionato è una partita stimolante, affascinante, contro unaforte che non ha vinto per caso la Champions e che si è addirittura rinforzata”. Lo ha detto Giorgio, capitano dellantus, intervenuto a Sky Sport alla vigilia della gara di Champions contro il. “C’è voglia di far bene, confrontarci e fare unapartita davanti al nostro pubblico”, ha aggiunto. Perdomani altro duello contro Romelu, saranno scintille. “Sono stato fortunato nelle ultima che abbiamo vinto (con la Nazionale), è un giocatore totale e non a caso sta spostando gli equilibri in questi primo mese al. Dovremo essere bravi a non fargli fare le cose per cui è ...