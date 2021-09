Juve Chelsea, tegola per Tuchel: Kanté indisponibile per la sfida ai bianconeri (Di martedì 28 settembre 2021) Kanté salta Juve Chelsea di domani sera a causa di un problema improvviso. Le condizioni del centrocampista francese Kanté salterà Juve Chelsea di domani sera. A riportare la notizia è il sito Goal, secondo cui il francese non sarà a disposizione di Tuchel per la sfida di Champions League dell’Allianz Stadium a causa di una malattia improvvisa. Il forte centrocampista blues aveva appena superato un infortunio all’inguine e stava ricominciando a ritrovare la condizione dopo aver giocato un’ora contro il Manchester City L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021)saltadi domani sera a causa di un problema improvviso. Le condizioni del centrocampista francesesalteràdi domani sera. A riportare la notizia è il sito Goal, secondo cui il francese non sarà a disposizione diper ladi Champions League dell’Allianz Stadium a causa di una malattia improvvisa. Il forte centrocampista blues aveva appena superato un infortunio all’inguine e stava ricominciando a ritrovare la condizione dopo aver giocato un’ora contro il Manchester City L'articolo proviene da Calcio News 24.

