Juve-Chelsea | mancherà un big | assenza pesante per covid

(Di martedì 28 settembre 2021) Domani ci saràntus-. Tuchel ha annunciato in conferenza stampa la positività aldi Kanté. Dopo la vittoria contro la Sampdoria per 3-2, lantus domani sera è impegnata nel big match girone H della Champions League contro il. Entrambe le squadre hanno vinto la gara di esordio contro Malmoe e Zenit. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juve Chelsea

... questa partita arriva troppo presto per lui", ha aggiunto il tecnico delper poi ... Laèuna squadra esperta, un club con grande tradizione in questa competizione: ha avuto un inizio un po' ..."Parlerà il tempo, ma quando una squadra perde Cristiano Ronaldo diventa più debole": così il tecnico del, Thomas Tuchel, parla a proposito della Juventus, avversari domani sera all'Allianz Stadium. "I bianconeri hanno avuto un inizio difficile in serie A ma hanno convinto in Champions - aggiunge ...(ANSA) - TORINO, 28 SET - "Parlerà il tempo, ma quando una squadra perde Cristiano Ronaldo diventa più debole": così il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, parla a proposito della Juventus ...Zenit-Malmo è una partita della seconda giornata della fase a gironi della Champions League: diretta tv, streaming, pronostici ...