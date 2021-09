Just Italia, inaugurato il Training center just academy (Di martedì 28 settembre 2021) Verona, 28 set. (LabItalia) - Taglio del nastro a Grezzana (Verona) per il Training center just academy, inaugurato oggi dalla direzione di just Italia al fianco del sindaco Arturo Alberti, della giornalista e attivista afghana Rahel Saya, dell'attrice e regista Simona Izzo e della vicepresidente di Pangea Onlus Simona Lanzoni, e dedicato alla formazione femminile per la vendita diretta nel settore della cosmesi naturale just. “Se guardiamo alle nostre consulenti all'esterno – dichiara il presidente di just Italia, Marco Salvatori - abbiamo circa 30mila consulenti e il 95% sono donne. Scherzando dico sempre che dobbiamo istituire le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Verona, 28 set. (Lab) - Taglio del nastro a Grezzana (Verona) per iloggi dalla direzione dial fianco del sindaco Arturo Alberti, della giornalista e attivista afghana Rahel Saya, dell'attrice e regista Simona Izzo e della vicepresidente di Pangea Onlus Simona Lanzoni, e dedicato alla formazione femminile per la vendita diretta nel settore della cosmesi naturale. “Se guardiamo alle nostre consulenti all'esterno – dichiara il presidente di, Marco Salvatori - abbiamo circa 30mila consulenti e il 95% sono donne. Scherzando dico sempre che dobbiamo istituire le ...

