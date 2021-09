Julio Cesar | ' L' abbraccio di Mou | l' urlo di Sneijder Kiev nel destino | lì è nato il Triplete'

(Di martedì 28 settembre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Ok, prima la salute. Quattro novembre 2009, Kiev, Ucraina: è piena emergenza per colpa dell'influenza A, tanto che il governo ordina a tutti di andare allo stadio con la mascherina. ...... "Nella Superlega tre valori essenziali per la stabilità del calcio" Superlega, stop del tribunale di Madrid ad azioni Uefa contro club: "Quest'Inter ha carattere, con il Real senza paura"...L'ex portiere nerazzurro ricorda la sfida di Kiev del 2009 e affronta i temi caldi di casa Inter in vista dalla gara con lo Shakhtar ...Dallo Stadio San Siro di Milano, l’Inter incontra gli spagnoli del Real Madrid, in diretta dalle ore 19:30, calcio d’inizio ...