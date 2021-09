Jony Ive | il designer dell’iPhone | ora lavora per la Ferrari

(Di martedì 28 settembre 2021) Jonathan () Ive, progettista di origini inglesi noto per aver disegnato alcuni dei più riconoscibili prodotti Apple come l’iPhone, l’iPod, le AirPods e l’Apple Park, e per essere stato alla guida della programmazione estetica del sistema operativo Ios 7, ha da poco annunciato una partnership con la casa automobilistica. Dopo aver lasciato Apple nel 2019, Ive ha fondato insieme alMarc Newson LoveFrom, un’azienda di design che opera principalmente nel settore dell’industria e dell’informatica. LoveFrom, che prende il nome dalla frase di Steve Jobs – ogni cosa deve essere prodotta e curata con amore – è in realtà ancora parte della grande famiglia Apple. La Big Tech statunitense è stata da subito la prima cliente, il che dimostra i buoni rapporti che ancora legano l’azienda con l’uomo che ha dato una forma ai sogni ...

Advertising

infoiteconomia : Ferrari e LoveFrom, collaborazione di stile con l'ex Apple Jony Ive - infoiteconomia : Ferrari collaborerà con Jony Ive, il designer degli iPhone - infoiteconomia : La Ferrari-Apple di Jony Ive - misteruplay2016 : Da Apple a Ferrari: il designer di iPhone Jony Ive collaborerà a ‘progetti creativi’ - Ma04Minotto : Exor e Ferrari si alleano con Jony Ive, papà dell'iPhone. Con sua nuova società LoveFrom esploreranno progetti nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Jony Ive

La Ferrari collaborerà con l'ex direttore creativo della Applee la sua LoveFrom per la realizzazione di futuri progetti nel settore del lusso. IL PAPÀ DELL'IPHONE - Nuovo importante accordo commerciale per la Ferrari che ha avviato una collaborazione di ...Ferrari sta collaborando con il famoso designer Applecome parte di una "collaborazione pluriennale e a lungo termine" tra il marchio, la sua holding, Axor, e LoveFrom - un collettivo di design fondato dae dal collega ex designer Apple Marc ...e tre gigafactory per le batterie 28 SET Ferrari firma con Jony Ive, l'ex responsabile del design di Apple, e LoveFrom 28 SET Incentivi per acquisto di auto usate di ogni tipo: si parte oggi, sul ...Un altro episodio di un ricercatore di sicurezza che ha riscontrato mancanza di comunicazione e ritardi con il team di Apple preposto alla soluzione dei bug ...