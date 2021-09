Jennifer Aniston, nuova relazione in vista? "Credo sia arrivato il momento" (Di mercoledì 29 settembre 2021) In occasione della sua partecipazione allo show Lunch with Bruce, Jennifer Aniston ha dichiarato di essere pronta per iniziare una nuova relazione Jennifer Aniston è pronta per lasciarsi andare a un nuovo amore. Nel corso della sua partecipazione allo show Lunch with Bruce, la stella di Friends ha dichiarato di essere pronta per iniziare una nuova relazione sentimentale. Come riportato da PEOPLE, Jennifer Aniston ha dichiarato: "Credo che sia arrivato il momento. Penso che io sia nuovamente in grado di dividere la mia vita con un'altra persona. Per molto tempo, ho preferito evitare. Mi è piaciuto essere una donna single. Ho amato tantissimo questa ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021) In occasione della sua partecipazione allo show Lunch with Bruce,ha dichiarato di essere pronta per iniziare unaè pronta per lasciarsi andare a un nuovo amore. Nel corso della sua partecipazione allo show Lunch with Bruce, la stella di Friends ha dichiarato di essere pronta per iniziare unasentimentale. Come riportato da PEOPLE,ha dichiarato: "che siail. Penso che io siamente in grado di dividere la mia vita con un'altra persona. Per molto tempo, ho preferito evitare. Mi è piaciuto essere una donna single. Ho amato tantissimo questa ...

