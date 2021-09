James Bond stuprava le donne… E intanto la tv manda in diretta le molestie alla modella ubriaca (Di martedì 28 settembre 2021) James Bond, nella vecchia e più amata versione, quella cioè in cui il personaggio vestiva i panni dell’affascinante Sean Connery, era uno che violentava le donne. Una specie di stupratore. Il tema lo ha portato all’attenzione del pubblico il regista dell’ultimo capitolo di James Bond, No Time To Die, (in anteprima mondiale a Londra il 28 settembre). Il quale ha affermato che il personaggio di 007 interpretato nelle storiche pellicole degli anni Sessanta dall’attore scozzese Sean Connery era “fondamentalmente uno stupratore”. Parole forti usate da Cary Fukunaga ma che ha spiegato nei fatti, ripercorrendo alcune scene di quei film ormai ‘cult’, che al giorno d’oggi sarebbero però improponibili. LEGGI ANCHE Gli 007 inglesi sbarcano su Instagram e liquidano James Bond: «Ora siamo più ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 settembre 2021), nella vecchia e più amata versione, quella cioè in cui il personaggio vestiva i panni dell’affascinante Sean Connery, era uno che violentava le donne. Una specie di stupratore. Il tema lo ha portato all’attenzione del pubblico il regista dell’ultimo capitolo di, No Time To Die, (in anteprima mondiale a Londra il 28 settembre). Il quale ha affermato che il personaggio di 007 interpretato nelle storiche pellicole degli anni Sessanta dall’attore scozzese Sean Connery era “fondamentalmente uno stupratore”. Parole forti usate da Cary Fukunaga ma che ha spiegato nei fatti, ripercorrendo alcune scene di quei film ormai ‘cult’, che al giorno d’oggi sarebbero però improponibili. LEGGI ANCHE Gli 007 inglesi sbarcano su Instagram e liquidano: «Ora siamo più ...

