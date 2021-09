J.K. Simmons sarà il villain del nuovo thriller “The Woods” (Di martedì 28 settembre 2021) J.K. Simmons, attore e doppiatore americano premio Oscar, sarà uno dei protagonisti del nuovo film diretto da Michelle Schumacher. Ormai è ufficiale: J.K. Simmons sarà uno dei protagonisti del thriller The Woods. Il film è diretto da Michelle Schumacher che ne ha scritto anche la sceneggiatura in collaborazione con Carolyn Carpenter. Il progetto sarà prodotto da Randle Schumacher per conto di Rubber Tree Produtions. Nel cast del thriller ci sono anche Allen Leech, Fernanda Urrejola e Isabelle Anay. La storia è incentrata su una teenager che soffre di ansia a causa di un evento tragico legato al suo passato e che si ritrova ad essere preda di un sociopatico che le dà la caccia per ucciderla. L’attore interpreterà dunque il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021) J.K., attore e doppiatore americano premio Oscar,uno dei protagonisti delfilm diretto da Michelle Schumacher. Ormai è ufficiale: J.K.uno dei protagonisti delThe. Il film è diretto da Michelle Schumacher che ne ha scritto anche la sceneggiatura in collaborazione con Carolyn Carpenter. Il progettoprodotto da Randle Schumacher per conto di Rubber Tree Produtions. Nel cast delci sono anche Allen Leech, Fernanda Urrejola e Isabelle Anay. La storia è incentrata su una teenager che soffre di ansia a causa di un evento tragico legato al suo passato e che si ritrova ad essere preda di un sociopatico che le dà la caccia per ucciderla. L’attore interpreterà dunque il ...

