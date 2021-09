Italia’s Got Talent, torna su Sky e NOW da Gennaio con Elio nuovo giudice (Di martedì 28 settembre 2021) C’è aria di novità a Italia’s Got Talent, con la nuova edizione che approda su Sky Uno e in streaming su NOW da Gennaio con una irresistibile new entry in giuria: al tavolo dei giudici, con i confermatissimi Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, ci sarà infatti Elio. Nello show... Leggi su digital-news (Di martedì 28 settembre 2021) C’è aria di novità aGot, con la nuova edizione che approda su Sky Uno e in streaming su NOW dacon una irresistibile new entry in giuria: al tavolo dei giudici, con i confermatissimi Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, ci sarà infatti. Nello show...

Advertising

IGT_official : ??Attenzione, attenzione !?? Siamo lieti di annunciarvi che la giuria di #IGT è pronta a ripartire alla ricerca del t… - IGT_official : Geniale, brillante, divertente e… talentuosissimo! ?? Non vedevamo l’ora di annunciarvi che @eelst è il nuovo giudi… - IlContiAndrea : New entry in giuria a Italia’s Got Talent, da gennaio su Sky: con Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano… - wikulinka_ : RT @IGT_official: ??Attenzione, attenzione !?? Siamo lieti di annunciarvi che la giuria di #IGT è pronta a ripartire alla ricerca del talento… - OhComelloBR : RT @FremantleIT: La giuria di #IGT è pronta a ripartire alla ricerca del talento! Diamo il benvenuto a @eelst come quarto giudice di Italia… -