Italia’s Got Talent: svelati i nuovi giudici (Di martedì 28 settembre 2021) Fra solo pochi mesi tornerà Italia’s Got Talent 2022. Nel Talent show, però, ci sarà qualche cambiamento, soprattutto per quanto riguarda la giuria, che quest’anno è rimasta orfana di Joe Bastianich. Ecco chi prenderà il suo posto! Manca sempre meno al ritorno di Italia’s Got Talent, l’amato Talent show che ormai da qualche anno viene trasmesso su Sky e Now Tv. Anche se la nuova stagione non partirà prima del prossimo anno al pubblico sono già stati promessi colpi di scena ed emozioni e, con la rinnovata conduzione di Lodovica Comello, migliaia di Talenti non vedono l’ora di mettersi in gioco. Le novità, però, riguardano anche i giudici! Alcuni li consociamo già, altri invece saranno vere e proprie new entry! Italia’s Got ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 28 settembre 2021) Fra solo pochi mesi torneràGot2022. Nelshow, però, ci sarà qualche cambiamento, soprattutto per quanto riguarda la giuria, che quest’anno è rimasta orfana di Joe Bastianich. Ecco chi prenderà il suo posto! Manca sempre meno al ritorno diGot, l’amatoshow che ormai da qualche anno viene trasmesso su Sky e Now Tv. Anche se la nuova stagione non partirà prima del prossimo anno al pubblico sono già stati promessi colpi di scena ed emozioni e, con la rinnovata conduzione di Lodovica Comello, migliaia dii non vedono l’ora di mettersi in gioco. Le novità, però, riguardano anche i! Alcuni li consociamo già, altri invece saranno vere e proprie new entry!Got ...

Advertising

IGT_official : ??Attenzione, attenzione !?? Siamo lieti di annunciarvi che la giuria di #IGT è pronta a ripartire alla ricerca del t… - IlContiAndrea : New entry in giuria a Italia’s Got Talent, da gennaio su Sky: con Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano… - SkySport : Su Sky torna Italia's Got Talent con Federica Pellegrini la new entry Elio ? Torna a gennaio su Sky e NOW lo show c… - Violetteros : RT @IGT_official: ??Attenzione, attenzione !?? Siamo lieti di annunciarvi che la giuria di #IGT è pronta a ripartire alla ricerca del talento… - eleonoravlr : Sì comunque è una scuola dove si dovrebbe premiare il talento. Per le storie lacrimevoli ci sono già italia’s got… -