“Italia’s Got Talent” | annunciato un nuovo giudice

(Di martedì 28 settembre 2021) Confermata alla guida Lodovica Comello Aria di cambiamento aGot, con la nuova edizione che approda su Sky Uno e in streaming su NOW da gennaio. Al tavolo della giuria arriva infatti Elio, confermati, invece Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Alla guida, per il sesto anno consecutivo, Lodovica Comello. Elio, cantante, musicista e scrittore, con gli Elio e Le Storie Tese ha pubblicato dieci dischi in studio, ma nel corso degli anni è diventato anche un amatissimo personaggio al quale il fiuto per ilo di sicuro non manca. Al suo fianco il grande ritorno di Federica Pellegrini, la “Divina”, reduce da Tokyo 2020 dove ha raggiunto il record storico della quinta finale olimpica consecutiva nei 200 stile libero. Poi l’icona dell’industria discografica e della TV italiana Mara Maionchi e, per la settima ...