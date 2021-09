Italia’s Got Talent annuncia una novità! Elio ufficialmente giudice della prossima edizione (Di martedì 28 settembre 2021) La nuova edizione di Italia’s Got Talent è prevista per il prossimo anno. Al momento, abbiamo ancora poche informazioni ma, stando alle foto pubblicate sui profili social ufficiali, sembra che ci saranno delle novità. Il primo che spicca tra tutti è la mancata presenza di Joe Bastianich. Anche se non sappiamo ancora i motivi, è certo ormai che l’amato giudice non prenderà parte al programma e che verrà sostituito da Elio. Accanto a lui ci saranno gli altri tre membri della giuria: Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi. Elio ha alle spalle una vasta esperienza che, sicuramente, gli consentirà di giudicare le performance con cognizione di causa. Quale sarà la struttura di Italia’s Got Talent Sembra che il regolamento e il ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 settembre 2021) La nuovadiGotè prevista per il prossimo anno. Al momento, abbiamo ancora poche informazioni ma, stando alle foto pubblicate sui profili social ufficiali, sembra che ci saranno delle novità. Il primo che spicca tra tutti è la mancata presenza di Joe Bastianich. Anche se non sappiamo ancora i motivi, è certo ormai che l’amatonon prenderà parte al programma e che verrà sostituito da. Accanto a lui ci saranno gli altri tre membrigiuria: Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi.ha alle spalle una vasta esperienza che, sicuramente, gli consentirà di giudicare le performance con cognizione di causa. Quale sarà la struttura diGotSembra che il regolamento e il ...

IGT_official : Geniale, brillante, divertente e… talentuosissimo! ?? Non vedevamo l’ora di annunciarvi che @eelst è il nuovo giudi… - tuttopuntotv : Grossa novità a Italia's Got Talent! #Elio prende il posto di #JoeBastianich #IGT #IGT @IGT_official @eelst… - RadioSoap2 : RT @GiusCandela: Elio nuovo giudice di Italia's got talent, affiancherà Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. #igt - GiusCandela : Elio nuovo giudice di Italia's got talent, affiancherà Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. #igt - iosonogiorgiaa : I giudici di Italia’s Got Talent di quest’anno sono un grandissimo dono. Elio, Mara, Frank e Federica, scusateli -

