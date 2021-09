Italia's Got Talent 2022: Elio nuovo giudice (Di martedì 28 settembre 2021) Elio è il nuovo giudice di Italia's Got Talent 2022. Ad ufficializzare la novità è Sky Uno che, in vista delle audizioni, ha preferito rendere pubblica la notizia. Il cantante prenderà il posto di un personaggio della 'vecchia guardia': di chi si tratta? nuovo ingresso nella famiglia di Italia's Got Talent 2022: Elio ha conquistato la poltrona da giudice. Il cantante è stato scelto per sostituire Joe Bastianich. Accanto a lui troveremo, come sempre, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano. La notizia è stata resa pubblica da SKy Uno che, in vista dell'inizio delle audizioni, ha preferito ufficializzare l'ingaggio. La nuova stagione di Italia's Got ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 settembre 2021)è ildi's Got. Ad ufficializzare la novità è Sky Uno che, in vista delle audizioni, ha preferito rendere pubblica la notizia. Il cantante prenderà il posto di un personaggio della 'vecchia guardia': di chi si tratta?ingresso nella famiglia di's Gotha conquistato la poltrona da. Il cantante è stato scelto per sostituire Joe Bastianich. Accanto a lui troveremo, come sempre, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano. La notizia è stata resa pubblica da SKy Uno che, in vista dell'inizio delle audizioni, ha preferito ufficializzare l'ingaggio. La nuova stagione di's Got ...

