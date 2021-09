Italiani virtuosi | non sprecano molto cibo Maglia nera agli Usa

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 settembre 2021) Come si pesa la virtù? Tutto dipende – come sempre – da come si intendono le parole. Cominciamo con il dire che in questo articolo la virtù in questione non riguarda i massimi sistemi ma un tema circoscritto. Parliamo di pancia. Di. E la buona azione che viene valutata è la capacità di avere un rapporto sereno con ciò che introiettiamo. Obiettivo non banale se si pensa che – soprattutto per i due miliardi di persone in sovrappeso – il mangiare è in piccola parte necessità e in buona parte gesto culturale e psicologico. Proprio perché in parte irrazionale, l’acquisto delpuò essere motivato da scompensi e gere scompensi. Il primo di questi scompensi è lo spreco. Tra quello che lasciamo sui campi per errori di pianificazione, quello che va a male durante il trasporto, quello che buttiamo perché non ha il vestito giusto (le ...