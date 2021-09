Italiani veri, il nuovo Vanity Fair dedicato alla «seconda generazione» (Di martedì 28 settembre 2021) Il numero di Vanity Fair in edicola domani chiude la trilogia dedicata ai valori che influenzano la moda contemporanea. In copertina Ghali Amdouni, per tutti Ghali, il cantante milanese simbolo di una generazione che sta facendo della multiculturalità una ricchezza su cui costruire il futuro. In un toccante dialogo con la scrittrice di origini cingalesi Nadeesha Uyangoda, il cantante – nato a Milano da genitori tunisini – racconta l’infanzia fatta di traslochi da un appartamento all’altro fino all’arrivo nel quartiere di Baggio, la difficoltà di fare gruppo e la ricerca di una strada diversa, di apertura a nuove possibilità: «Sono cresciuto, sì, in periferia, ma è anche vero che Baggio mi ha cresciuto. Però, alla fine, non ho mai voluto restarci — sulla strada, intendo —, no, da quella ho sempre sognato di scappare. Anche per questo di questa esperienza, nelle mie canzoni, ne parlo sempre in un certo modo — perché voglio dire che starci, in strada, non è una soluzione», racconta Ghali in questa intensa intervista-dialogo. Leggi su vanityfair (Di martedì 28 settembre 2021) Il numero di Vanity Fair in edicola domani chiude la trilogia dedicata ai valori che influenzano la moda contemporanea. In copertina Ghali Amdouni, per tutti Ghali, il cantante milanese simbolo di una generazione che sta facendo della multiculturalità una ricchezza su cui costruire il futuro. In un toccante dialogo con la scrittrice di origini cingalesi Nadeesha Uyangoda, il cantante – nato a Milano da genitori tunisini – racconta l’infanzia fatta di traslochi da un appartamento all’altro fino all’arrivo nel quartiere di Baggio, la difficoltà di fare gruppo e la ricerca di una strada diversa, di apertura a nuove possibilità: «Sono cresciuto, sì, in periferia, ma è anche vero che Baggio mi ha cresciuto. Però, alla fine, non ho mai voluto restarci — sulla strada, intendo —, no, da quella ho sempre sognato di scappare. Anche per questo di questa esperienza, nelle mie canzoni, ne parlo sempre in un certo modo — perché voglio dire che starci, in strada, non è una soluzione», racconta Ghali in questa intensa intervista-dialogo.

Advertising

VanityFairIt : In copertina Ghali, il cantante milanese simbolo di una generazione che sta facendo della multiculturalità una ricc… - Kick57624616 : RT @EmiliaUA: E un sistema di welfare che NON sia una minaccia per i veri indigenti, un'INPS che non faccia subire il male ai VERI INVALIDI… - tetefIower : di una cosa sono certa in questo mondo, gli unici veri sfigati in questo fandom siamo noi armys europei, in partico… - EmiliaUA : E un sistema di welfare che NON sia una minaccia per i veri indigenti, un'INPS che non faccia subire il male ai VER… - Mandrak34656126 : @FrancescoSaro Gli italiani veri non sono amati in patria -

Ultime Notizie dalla rete : Italiani veri EMO MILANO 2021/ Quel magico mondo del metalworking ... soluzioni per la fabbrica interconnessa e digitale, additive manufacturing saranno i veri ... l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, EMO torna in Italia dopo ...

Sgominata banda - famiglia specializzata in furti nelle abitazioni, da Assisi a Siena ... sono uomini e donne italiani e stanziali nella zona di Assisi e Cannara. A far parte di questo ... Veri e propri professionisti del crimine. Lunghi e articolati erano i sopralluoghi che effettuavano ...

Due o tre cose sul fatto di sentirsi veri italiani il Resto del Carlino L’Italia vince i Mondiali di Pasticceria! Trionfo epocale a Lione, terzo sigillo della storia: Puca e compagni in estasi L'Italia ha vinto il Mondiale di Pasticceria! Una vera e propria ciliegina sulla torta, nel senso letterale del termine, in una grandissima annata per il nostro Paese: abbiamo vinto ovunque nello spor ...

Scuola: rinnovata collaborazione Parlamento-Ministero Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Ministero dell'Istruzione rinnovano, anche quest'anno, la reciproca collaborazione per diffondere fra le studentesse e gli studenti i valori e i contenut ...

... soluzioni per la fabbrica interconnessa e digitale, additive manufacturing saranno i... l'associazione dei costruttoridi macchine utensili, robot e automazione, EMO torna in Italia dopo ...... sono uomini e donnee stanziali nella zona di Assisi e Cannara. A far parte di questo ...e propri professionisti del crimine. Lunghi e articolati erano i sopralluoghi che effettuavano ...L'Italia ha vinto il Mondiale di Pasticceria! Una vera e propria ciliegina sulla torta, nel senso letterale del termine, in una grandissima annata per il nostro Paese: abbiamo vinto ovunque nello spor ...Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Ministero dell'Istruzione rinnovano, anche quest'anno, la reciproca collaborazione per diffondere fra le studentesse e gli studenti i valori e i contenut ...