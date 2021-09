Italia-Usa oggi, semifinale Mondiali volley U18 donne: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 28 settembre 2021) L’Italia del volley giovanile non tradisce mai e ancora una volta una nazionale azzurra si trova nella final four del Campionato del Mondo Under 18 donne. La squadra allenata da Marco Mencarelli, infatti, ha raggiunto la semifinale della rassegna iridata femminile in corso di svolgimento in Messico a Durango e questa notte alle 3 ora Italiana si gioca l’accesso all’atto conclusivo della manifestazione contro gli Stati Uniti. La formazione azzurra dopo aver superato brillantemente, senza sconfitte, la prima fase a gironi, ha sconfitto nettamente il Canada negli ottavi di finale e, nella notte, ha battuto con un 3-0 piuttosto netto la Romania conquistando così la “final four”. Ituma (18 punti contro la Romania) e la capitana Giuliani le giocatrici a cui si affida Marco Mencarelli per piegare la ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) L’delgiovanile non tradisce mai e ancora una volta una nazionale azzurra si trova nella final four del Campionato del Mondo Under 18. La squadra allenata da Marco Mencarelli, infatti, ha raggiunto ladella rassegna iridata femminile in corso di svolgimento in Messico a Durango e questa notte alle 3 orana si gioca l’accesso all’atto conclusivo della manifestazione contro gli Stati Uniti. La formazione azzurra dopo aver superato brillantemente, senza sconfitte, la prima fase a gironi, ha sconfitto nettamente il Canada negli ottavi di finale e, nella notte, ha battuto con un 3-0 piuttosto netto la Romania conquistando così la “final four”. Ituma (18 punti contro la Romania) e la capitana Giuliani le giocatrici a cui si affida Marco Mencarelli per piegare la ...

