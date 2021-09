Italia quarta al mondo per cyber minacce legate a pandemia (Di martedì 28 settembre 2021) Nel primo semestre 2021 l’Italia è il quarto paese al mondo più colpito dalle minacce informatiche correlate al Covid-19 e alla pandemia, e precedeuta solo da Stati Uniti, Germania e Colombia. Il dato emerge dal report sulle minacce informatiche a cura di Trend Micro Research. Secondo la società di sicurezza informatica, sul nostro Paese si sono abbattuti 131.197 attacchi tra e-mail di spam, malware e siti maligni a tema pandemia. Nella classifica delle minacce a tema Covid-19 l’Italia è preceduta da Stati Uniti (1.584.337), Germania (832.750) e Colombia (462.005). Nel primo semestre 2021 l’Italia è in vetta anche nelle classifiche dei malware, i virus malevoli, e si attesta prima in Europa e quarta al ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 28 settembre 2021) Nel primo semestre 2021 l’è il quarto paese alpiù colpito dalleinformatiche correlate al Covid-19 e alla, e precedeuta solo da Stati Uniti, Germania e Colombia. Il dato emerge dal report sulleinformatiche a cura di Trend Micro Research. Secondo la società di sicurezza informatica, sul nostro Paese si sono abbattuti 131.197 attacchi tra e-mail di spam, malware e siti maligni a tema. Nella classifica dellea tema Covid-19 l’è preceduta da Stati Uniti (1.584.337), Germania (832.750) e Colombia (462.005). Nel primo semestre 2021 l’è in vetta anche nelle classifiche dei malware, i virus malevoli, e si attesta prima in Europa eal ...

