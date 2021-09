Italia - Argentina nel 2022: è ufficiale la Supercoppa Maradona! (Di martedì 28 settembre 2021) La partita tra l' Italia campione d'Europa e l'Argentina vincitrice della Coppa America ci sarà a giugno 2022, l'hanno deciso e ufficializzato l'Uefa e la Conmebol. A luglio, dopo il successo azzurro ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 settembre 2021) La partita tra l'campione d'Europa e l'vincitrice della Coppa America ci sarà a giugno, l'hanno deciso e ufficializzato l'Uefa e la Conmebol. A luglio, dopo il successo azzurro ...

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ?? A giugno #Italia ?? #Argentina?? UEFA e CONMEBOL annunciano la sfida tra le vincitrici di… - SkySport : ULTIM'ORA ACCORDO UEFA-CONMEBOL PER SFIDA ITALIA-ARGENTINA Vincitori Copa America contro Campioni d'Europa La part… - CB_Ignoranza : UFFICIALE: a giugno 2022 Italia e Argentina si sfideranno in una gara secca tra la vincitrice dell’Europeo e la vin… - Fiammy71 : RT @Azzurri: #Nazionale ???? ?? A giugno #Italia ?? #Argentina?? UEFA e CONMEBOL annunciano la sfida tra le vincitrici di #EURO2020 e della C… - Bubu_Inter : RT @tancredipalmeri: Ufficiale: Italia-Argentina si disputerà quest’estate come finale tra i campioni dell’Europeo e della Copa America, in… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Argentina Calcio: accordo Uefa - Conmebol, sfida Italia - Argentina a giugno 2022 Previste tre edizioni della partita tra campioni d'Europa e vincitori della Coppa America ROMA - Nel mese di giugno del prossimo anno Italia e Argentina si affrontanno in un'amichevole di lusso in una sede ancora da confermare. Lo hanno annunciato Uefa e Conmebol ufficializzando l'ampliamento della cooperazione esistente e l'...

Annuncio UFFICIALE dell'UEFA, Italia - Argentina si giocherà: ecco quando Ora è ufficiale, la nuova competizione di Uefa e Conmebol tra l'Italia vincitrice dell'Europeo e l'Argentina si giocherà: ecco quando L'Italia campione d'Europa ©Getty ImagesEra nell'aria da luglio, dopo che l'Argentina ha raggiunto il successo nella Copa America: ...

Italia-Argentina, supercoppa tra l'Europa e il Sudamerica la Repubblica Nasce la "supercoppa per nazionali", Italia-Argentina a giugno 2022 vedrà il confronto tra l'Italia di Roberto Mancini e l'Argentina di Lionel Scaloni. L'organizzazione di questa partita fa parte dell'espansione della cooperazione tra la Federcalcio sudamericana e ...

Italia-Argentina, la “Supercoppa” fra Europa e Sudamerica: quando e dove si gioca Italia-Argentina, andrà in scena a giugno il match tra la squadra vincitrice dell'Europeo e quella della Copa America: tutti i dettagli.

Previste tre edizioni della partita tra campioni d'Europa e vincitori della Coppa America ROMA - Nel mese di giugno del prossimo annosi affrontanno in un'amichevole di lusso in una sede ancora da confermare. Lo hanno annunciato Uefa e Conmebol ufficializzando l'ampliamento della cooperazione esistente e l'...Ora è ufficiale, la nuova competizione di Uefa e Conmebol tra l'vincitrice dell'Europeo e l'si giocherà: ecco quando L'campione d'Europa ©Getty ImagesEra nell'aria da luglio, dopo che l'ha raggiunto il successo nella Copa America: ...vedrà il confronto tra l'Italia di Roberto Mancini e l'Argentina di Lionel Scaloni. L'organizzazione di questa partita fa parte dell'espansione della cooperazione tra la Federcalcio sudamericana e ...Italia-Argentina, andrà in scena a giugno il match tra la squadra vincitrice dell'Europeo e quella della Copa America: tutti i dettagli.