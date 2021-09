Irlanda, no vax italiano convince malato di Covid a lasciare l’ospedale: lui torna a casa e muore in pochi giorni. Aperta un’indagine (Di martedì 28 settembre 2021) Lo ha convinto a sottrarsi alle cure mediche e così un anziano malato di Covid è stato nuovamente ricoverato in ospedale dove è morto poco dopo. Protagonista della vicenda è un attivista no vax italiano, Antonio Mureddu, alias “Gravegliu“, garofalo in sardo. È tutto avvenuto in Irlanda, dove l’uomo lavora come ristoratore nella contea di Galway ed è noto, secondo l’Irish Times che ha riportato la storia, per frequentazioni di estrema destra e le sue posizioni cospirazioniste. Smartphone in mano e mascherina sotto il mento, lo scorso 14 settembre Mureddu era entrato al Letterkenny University Hospital con l’obbiettivo di riportare a casa un suo conoscente, un uomo di 75 anni che in quel momento era ricoverato per un’evidente crisi respiratoria. “Mettiti i pantaloni, amico mio. Ti sto portando a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Lo ha convinto a sottrarsi alle cure mediche e così un anzianodiè stato nuovamente ricoverato in ospedale dove è morto poco dopo. Protagonista della vicenda è un attivista no vax, Antonio Mureddu, alias “Gravegliu“, garofalo in sardo. È tutto avvenuto in, dove l’uomo lavora come ristoratore nella contea di Galway ed è noto, secondo l’Irish Times che ha riportato la storia, per frequentazioni di estrema destra e le sue posizioni cospirazioniste. Smartphone in mano e mascherina sotto il mento, lo scorso 14 settembre Mureddu era entrato al Letterkenny University Hospital con l’obbiettivo di riportare aun suo conoscente, un uomo di 75 anni che in quel momento era ricoverato per un’evidente crisi respiratoria. “Mettiti i pantaloni, amico mio. Ti sto portando a ...

