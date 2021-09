iPhone 13 Pro è solo quarto tra gli smartphone che fotografano meglio (Di martedì 28 settembre 2021) (Foto: Huawei)Con l’analisi delle performance fotografiche di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Mini, il portale DxOMark ha aggiornato la classifica dei migliori smartphone per fotografare. La grande sorpresa è che il nuovo melafonino versione Pro non solo non agguanta la vetta, ma è addirittura giù dal podio con un quarto posto a 137 punti dietro al leader Huawei P50 Pro con 144 punti, a Xiaomi Mi 11 Ultra con 143 punti e a Huawei Mate 40 Pro+ a 139. Secondo DxOMark, iPhone 13 Pro mette sul piatto una fotocamera eccellente con autofocus preciso e rapido, bilanciamento del bianco e colori affidabili, regolazione dell’esposizione ottimale, toni della pelle fedeli in ogni condizione di luce e una buona stabilizzazione. Tuttavia, presenta alcuni piccoli difetti che non permettono di battere la ... Leggi su wired (Di martedì 28 settembre 2021) (Foto: Huawei)Con l’analisi delle performance fotografiche di13 Pro e13 Mini, il portale DxOMark ha aggiornato la classifica dei miglioriper fotografare. La grande sorpresa è che il nuovo melafonino versione Pro nonnon agguanta la vetta, ma è addirittura giù dal podio con unposto a 137 punti dietro al leader Huawei P50 Pro con 144 punti, a Xiaomi Mi 11 Ultra con 143 punti e a Huawei Mate 40 Pro+ a 139. Secondo DxOMark,13 Pro mette sul piatto una fotocamera eccellente con autofocus preciso e rapido, bilanciamento del bianco e colori affidabili, regolazione dell’esposizione ottimale, toni della pelle fedeli in ogni condizione di luce e una buona stabilizzazione. Tuttavia, presenta alcuni piccoli difetti che non permettono di battere la ...

