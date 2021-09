“Io, maestra vaccinata, per due casi sospetti in classe sono stata a casa 15 giorni”. Il caso della doppia quarantena a Roma (Di martedì 28 settembre 2021) "Houston, abbiamo un problema", si direbbe. Sì, perché il ritorno in classe è contrassegnato da nuove regole non sempre comprensibili. Una di queste riguarda la quarantena per i soggetti che sono entrati a contatto con un positivo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 settembre 2021) "Houston, abbiamo un problema", si direbbe. Sì, perché il ritorno inè contrassegnato da nuove regole non sempre comprensibili. Una di queste riguarda laper i soggetti cheentrati a contatto con un positivo. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : “Io, maestra vaccinata, per due casi sospetti in classe sono stata a casa 15 giorni”. Il caso della doppia quarante… - TommyBrain : Un papà racconta: la maestra di mia figlia vaccinata e… contagiata. Quarantena per tutti!' - IacobellisT : Un papà racconta: la maestra di mia figlia vaccinata e… contagiata. Quarantena per tutti!' - TommyBrain : Un papà racconta: la maestra di mia figlia vaccinata e… contagiata. Quarantena per tutti!' - IacobellisT : Un papà racconta: la maestra di mia figlia vaccinata e… contagiata. Quarantena per tutti!' -