(Di martedì 28 settembre 2021)classe di concorsoSassofono. Presso l’ Istituto comprensivo Villaputzu di Villaputzu (SU) è disponibile unadi n. 18 ore settimanali fino al 31/08/2022. Si interpellano i docenti inseriti in tutte le graduatorie a livellodella classe di concorsovisto he l'regionale non è andato a buon fine. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Interpello nazionale supplenza annuale AK56, domande entro 30 settembre - CISL_FNS : Interpello Nazionale anno 2021 - Personale del Corpo di P.P. appartenente ai Ruoli non Direttivi (Ispettori, Sovrin… - AniefTorino : Interpello Nazionale supplenza – Classe di concorso AK56 - Anto_Tomassini : RT @DLA_Piper_Italy: OICR, operazioni straordinarie e interpello probatorio: @Anto_Tomassini interviene a Milano al congresso nazionale @If… - DLA_Piper_Italy : OICR, operazioni straordinarie e interpello probatorio: @Anto_Tomassini interviene a Milano al congresso nazionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Interpello nazionale

Edilportale.com

... grazie alla collaborazione con la nostra Fondazione, siamo in grado di presentare una ... è recentemente stato affrontato nella risposta all'903 - 521/2021 da parte della Direzione ......adibire ad abitazione principale l'appartamento riacquistato nel territoriodopo aver ...prende le mosse dalla norma da cui deriva l'applicazione o meno del regime oggetto dell'. In ...Per il soggetto residente all'estero, anche in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, non è necessario ...La situazione, rispetto al primo settembre, quando erano 41 le scuole sprovviste della figura professionale, è meno grave, ma ancora va risolta.