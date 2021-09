Intercontinentale | nasce il trofeo riguardante le Nazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 28 settembre 2021) Oggi 28 Settembre 2021 è stato trovato l’accordo tra la Uefa e il Conmebol per istituire un nuovotra la Nazionale vincitrice degli Europei e quella della Copa América 2021. Si sfideranno quindi due avversarie che da sempre sono rivali storiche, cioè Italia e Argentina che lotteranno per la vittoria dell’ambito. Si sa ancora poco sul luogo e sul giorno della gara ma vi terremo informati in seguito. Quanto ha guadagnato l’Italia vincendo Euro 2020?: il nuovodel 2022 Uefa e Conmebol hanno annunciato oggi l’ampliamento della loro cooperazione esistente e l’organizzazione di una partita tra i vincitori di Uefa Euro 2020 Italia e i vincitori della Conmebol Copa América 2021 Argentina durante la finestra internazionale nel giugno 2022 in ...