Inter | Zanetti | “Siamo positivi | pronti a fare il passo per superare i gironi di Champions”

(Di martedì 28 settembre 2021) “Quando giochi una competizione come laLeague, le sensazioni sono sempre positive. Questo stadio è difficile, ma credo che l’sia pronta auna grande partita. Vista la prestazione contro il Real Madrid, dobbiamo continuare a credere nel tipo di gioco che stiamo facendo. La filosofia di Inzaghi è diversa da quella di Conte. Ci sono tante alternative che possfruttare. Come ha detto il mister, dobbiamo sempre trovare l’equilibrio giusto. Laè un banco di prova, dobbiamoquestoin più perquesto turno“. Queste sono alcune delle dichiarazioni di Javierai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dall’inizio di Shakhtar Donetsk-, incontro valevole per la ...

Shakhtar, le parole del vice presidente nerazzurro Javierprima della gara del girone di Champions League Il vicepresidente Javierha parlato a Sky Sport prima di Shakhtar Donetsk: ...Commenta per primo Javier, vice - presidente dell', ha parlato in tv prima della sfida di Champions League con lo Shakhtar Donetsk: 'Quando giochi una competizione come la Champions le sensazioni sono sempre ...Le parole del vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti prima del delicato match contro lo Shakhtar di Roberto De Zerbi ...L'Inter di Simone Inzaghi vuole subito raddrizzare la classifica del girone di Champions League per non complicarsi eccessivamente la vita. I nerazzurri, ospiti dell'insidioso Shakhtar Donetsk di De Z ...