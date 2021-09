Inter, stasera obiettivo tre punti: qualificazione fondamentale per un motivo (Di martedì 28 settembre 2021) Secondo il quotidiano torinese infatti le tre mancate qualificazioni degli ultimi anni sono costate al club una perdita che ammonta circa a 60 milioni di euro. In una situazione economica e ... Leggi su interdipendenza (Di martedì 28 settembre 2021) Secondo il quotidiano torinese infatti le tre mancate qualificazioni degli ultimi anni sono costate al club una perdita che ammonta circa a 60 milioni di euro. In una situazione economica e ...

Advertising

Inter : ?? | BUONA NOTTE Quella di stasera è la vittoria numero 1500 per l'Inter in @SerieA, a 91 anni, 11 mesi e 15 giorni… - _userv : Stasera Milan vince Inter perde - BisInterista : Stasera l'Inter stravince in Ucraina - InterTW_ : Buongiorno Interisti... stasera #ShakhtarInter, partita già fondamentale per il nostro cammino in Champions League.… - FI69interista : Stasera #ShakhtarInter e in TL si legge tutt' altro ... #28settembre #ChampionsLeague #UCL #Inter #amala #ForzaInter -