Inter senza vittoria in Champions | con lo Shakhtar finisce 0-0

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – finisce ancora 0-0 tra Shakhtar Donetsk ed Inter, come nei due precedenti della fase a gironi della scorsa Champions League. Rammarico per la formazione di Simone Inzaghi che cercava i tre punti dopo la sconfitta subita nel finale contro il Real Madrid, ma che nonostante diverse occasioni importanti gioca una partita al di sotto delle aspettative contro i padroni di casa diretti in maniera ottima dal tecnico italiano Roberto De Zerbi. Il primo tempo parte su buoni ritmi già dall'avvio con diversi capovolgimenti di fronte, nonostante il brutto infortunio occorso a Traorè dopo uno scontro con Dumfries, con l'Inter al 15? a creare la prima grande occasione del match grazie a un gran tiro da fuori di Barella che si infrange sulla traversa a Pyatov battuto. Con il passare dei ...

