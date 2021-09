Inter | giallo sui 250 milioni prestati da Oaktree | solamente 50 nelle casse del club

(Di martedì 28 settembre 2021) Come riporta ‘Il Corriere dello Sport‘,50di euro dei 250 che Zhang ha ricevuto in prestito dasarebbero finitidell’. Pertanto il quotidiano scrive: “Che fine hanno fatto gli altri 200?“. Un altro dei tantirogativi sulla situazione finanziaria dell’, che nonostante le cessioni di Lukaku e Hakimi non sembra aver risolto del tutto i suoi problemi. SportFace.

