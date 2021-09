Inter, de Vrij: «Non contenti del risultato. Gol? Pensavo di aver segnato» (Di martedì 28 settembre 2021) Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio tra Shakhtar e Inter: le sue dichiarazioni Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk. Le dichiarazioni del difensore dell’Inter. QUASI Gol – «Pensavo che sarebbe entrata, il portiere l’ha parata bene. Peccato». PAREGGIO – «Siamo venuti qua per vincere, quindi per il risultato non siamo contenti. Penso che il pareggio sia giusto vista la partita, hanno avuto occasioni loro e noi quindi è giusto». CHAMPIONS – «Diventano importantissime le altre partite in Champions, ora analizziamo la partita e guardiamo avanti in campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Stefan deha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio tra Shakhtar e: le sue dichiarazioni Stefan deha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk. Le dichiarazioni del difensore dell’. QUASI– «che sarebbe entrata, il portiere l’ha parata bene. Peccato». PAREGGIO – «Siamo venuti qua per vincere, quindi per ilnon siamo. Penso che il pareggio sia giusto vista la partita, hanno avuto occasioni loro e noi quindi è giusto». CHAMPIONS – «Diventano importantissime le altre partite in Champions, ora analizziamo la partita e guardiamo avanti in campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ??? | POST MATCH “Dispiaciuti per il risultato, volevamo vincere' Le parole di @Stefandevrij ?? - CalcioNews24 : #Inter, #deVrij: «Non contenti del risultato. Gol? Pensavo di aver segnato» - sportli26181512 : Inter, De Vrij: 'Questo pareggio non va bene, ma vi dico che...': Dopo il pareggio tra Shakhtar e Inter, il difenso… - zazoomblog : Shakhtar-Inter De Vrij: “Quel colpo di testa pensavo sarebbe entrato” - #Shakhtar-Inter #Vrij: #“Quel #colpo - menendezES9 : RT @Inter: ??? | POST MATCH “Dispiaciuti per il risultato, volevamo vincere' Le parole di @Stefandevrij ?? -