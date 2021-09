Insigne, il capitano precario col sorriso. E Napoli stavolta sogna, non si spacca (Di martedì 28 settembre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 settembre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Advertising

caterinabalivo : Soli al comando, a punteggio pieno dopo 6 partite! Se è un sogno non svegliateci! Grande Osimhen, ma pure il capita… - sportli26181512 : Insigne, il capitano precario col sorriso. E Napoli stavolta sogna, non si spacca: Insigne, il capitano precario co… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Insigne, il capitano precario col sorriso. E Napoli stavolta sogna, non si spacca. Tackle di @Vocalelli - Gazzetta_it : Insigne, il capitano precario col sorriso. E Napoli stavolta sogna, non si spacca. Tackle di @Vocalelli - infoitsport : Baiano su Insigne: 'Determinante anche se non al top. Con un gesto s'è dimostrato capitano' -